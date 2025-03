Youth League, Inter ai quarti di finale: il prossimo avversario e il tabellone completo!

L’Inter Primavera ha battuto ieri pomeriggio il Bayern Monaco ai calci di rigore e ha ottenuto il pass per i quarti di finale di UEFA Youth League. Il prossimo avversario e il tabellone completo.

QUARTI DI FINALE! – Mister Andrea Zanchetta sta facendo sognare il mondo Inter con la sua Primavera! I giovani nerazzurri hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale di UEFA Youth League. Il club, con un comunicato ufficiale, ha descritto il percorso dell’Inter Primavera da qui fino ai prossimi turni.

COMUNICATO – L’Inter ha scritto: «Continua il percorso della Primavera nerazzurra nella UEFA Youth League 2024/25. La formazione di mister Zanchetta grazie al successo arrivato ai rigori contro il Bayern Monaco negli ottavi, si è qualificata ai quarti di finale della competizione. I nerazzurri sfideranno il Trabzonspor in gara unica in Turchia il prossimo 1 aprile alle ore 18:00 italiane (le 20:00 ora locale). La squadra ha chiuso la Fase Campionato con sei vittorie su sei gare giocate e il primo posto in classifica. In seguito l’Inter ha superato il Lille 3-1 nei sedicesimi (doppietta di Spinaccè e gol di Mosconi) ed infine si è imposta ai rigori contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale della competizione. Nelle eventuali semifinali i nerazzurri affronterebbero la vincente del confronto tra Salzburg–Olympiacos»

Youth League, il tabellone completo! Inter protagonista

QUARTI DI FINALE

AZ Alkmaar VS Manchester City

Stuttgart VS Barcellona

Salzburg VS Olympiacos

Trabzonspor VS INTER

SEMIFINALI

Salzburg vs Olympiacos VS Trabzonspor vs INTER

AZ Alkmaar vs Manchester City VS Stuttgart vs Barcellona