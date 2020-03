Youth League: il comunicato della UEFA su Inter-Stade Rennais

Condividi questo articolo

Dopo la rinuncia dell’Inter a disputare la Youth League, arriva il comunicato ufficiale da parte dell’UEFA. Ecco le disposizioni del principale organo europeo in merito a Inter-Stade Rennais, prossima gara che i nerazzurri avrebbero dovuto affrontare.

QUALI CONSEGUENZE? – Nella giornata di oggi l’Inter ha sospeso l’attività di tutto il proprio settore giovanile, compresa la Youth League. Mercoledì 11 marzo gli uomini di Armando Madonna avrebbero dovuto affrontare l’ottavo di finale (sfida secca) contro lo Stade Rennais. La rinuncia della società nerazzurra a disputare il match comporta la vittoria a tavolino per i francesi, col risultato di 0-3. Ai quarti di finale incontreranno la vincente tra i pari età di Juventus e Real Madrid. Con un comunicato pubblicato in serata, la UEFA ha confermato la sua decisione, rimandando al prossimo futuro eventuali conseguenze per il club nerazzurro. Questo il contenuto del comunicato: “Il match di UEFA Youth League tra FC Internazionale Milano e Stade Rennais FC, in programma l’11 marzo 2020 alle 15.00 CET al Centro Tecnico Nazionale della FIGC, non si disputerà in seguito al rifiuto di giocare dellFC Internazionale Milano. Il UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body prenderà una decisione su questa vicenda a tempo debito”.

Fonte: UEFA.com