Youth League, i risultati e la classifica. Inter Primavera in vetta!

L’Inter Primavera non sa perdere in UEFA Youth League in questa stagione: altra vittoria in rimonta contro il Lipsia con il risultato di 3-2. Di seguito tutti i risultati e la classifica dopo la quinta e penultima giornata della competizione europea.

QUINTA GIORNATA – Meglio di così non poteva andare il percorso europeo dell’Inter Primavera, che anche martedì pomeriggio ha battuto il Lipsia al Konami Youth Development Centre con il risultato di 3-2. I nerazzurri hanno rimontato il momentaneo svantaggio maturato ad inizio match e hanno conquistato il quinto successo in fila in UEFA Youth League. 15 punti e primo posto nella classifica generale, di seguito risultati e graduatoria.

Youth League, i risultati della quinta giornata

Slovan Bratislava-Milan 2-3

Sparta Praga-Atletico Madrid 1-2

Sporting Lisbona-Arsenal 3-0

Young Boys-Atalanta 2-4

Bayer Leverkusen-Salisburgo 0-1

Inter-Lipsia 3-2

Manchester City-Feyenoord 6-1

Bayern Monaco-PSG 2-5

Barcellona-Brest 2-0

Stella Rossa-Stoccarda 1-1

PSV-Shaktar Donetsk 1-1

Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund 0-0

Celtic-Club Brugge 0-0

Aston Villa-Juventus 0-2

Sturm Graz-Girona 0-0

Bologna-Lille 2-2

Monaco-Benfica 1-0

Liverpool-Real Madrid 0-1

La classifica generale

Inter Primavera 15

Sporting Lisbona 13

Salisburgo 13

Atalanta 12

Barcellona 12

Stoccarda 10

Juventus 10

Shakhtar Donetsk 10

Manchester City 9

Girona 9

Celtic 9

Real Madrid 9

Borussia Dortmund 8

Atletico Madrid 8

Sturm Graz 8

Benfica 8

Monaco 8

PSG 7

Lille 7

Liverpool 7

Bayer Leverkusen 7

Bayern Monaco 7

Aston Villa 6

Dinamo Zagabria 5

Milan 5

PSV 3

Young Boys 3

Club Brugge 3

Lipsia 3

Arsenal 3

Bologna 2

Slovan Bratislava 2

Stella Rossa 2

Brest 2

Sparta Praga 1

Feyenoord 1