Youth League, alle 16 Real Madrid-Inter. Anche qui, si gioca per il primato

Non solo Real Madrid-Inter alle 21 in Champions League. Alle 16, i nerazzurri di Cristian Chivu sfidano il Real Madrid nella sesta e ultima giornata di Youth League (vedi articolo). In palio c’è il primato nel girone e dunque la qualificazione diretta alla fase eliminatoria senza passare dagli spareggi.

LA SITUAZIONE – La situazione nel girone dell’Inter è la seguente. I nerazzurri e il Real Madrid sono entrambi già sicuri del passaggio del turno, con la squadra di Cristian Chivu al momento prima a 13 punti e i blancos secondi a 10 punti. La prima del girone si qualifica direttamente alla fase ad eliminazione diretta senza dover passare dagli spareggi, dunque, saltando un turno. Questo pomeriggio all’Inter basterà non perdere contro il Real per essere certi del primo posto. All’andata i blancos erano stati dominanti nel gioco, con la squadra madrilena però che non era stata capace di chiudere la partita mantenendo lo 0-1 fino al 93′ dove Francesco Nunziatini, in rovesciata, riuscì a riequilibrare il punteggio. Al momento l’Inter dunque ha due risultati su tre per staccare il pass diretto per la fase finale della Youth League ma contro il Real Madrid sarà molto, molto dura.

DOVE VEDERLA – La partita sarà trasmessa interamente da Sky Sport. Il calcio d’inizio è fissato alle 16 presso l’Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid. Segui la partita anche su Inter-News.it.