Youth League, 20 i convocati di Zanchetta per Inter-Lille: una novità!

La Primavera dell’Inter è pronta a tornare in campo per la UEFA Youth League. Dopo una fase a gironi perfetta, chiusa con sei vittorie su sei, i ragazzi di Andrea Zanchetta affrontano il Lille nei sedicesimi di finale. Ecco la lista dei convocati presente sul sito UEFA.

YOUTH LEAGUE – Inter-Lille, in programma questo pomeriggio, si giocherà in gara secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore per decretare la squadra qualificata agli ottavi. L’Inter si presenta alla sfida con grande fiducia, forte di un percorso europeo entusiasmante fino a questo punto. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e grande efficacia in attacco, confermandosi come una delle formazioni più temibili della competizione. Per questa sfida cruciale, il tecnico nerazzurro Andrea Zanchetta ha convocato 20 giocatori. Tra loro figura anche l’ultimo acquisto Vukoje.

INTER-LILLE YOUTH LEAGUE – I CONVOCATI

Portieri: Calligaris, Zamarian;

Difensori: Della Mora, Cocchi, Re Cecconi, Alexiou, Garonetti, Maye;

Centrocampisti: Zanchetta, Venturini, Topalovic, Cerpelletti, Berenbruch, Vukoje, Romano;

Attaccanti: Spinaccè, De Pieri, Mosconi, Lavelli, Pinotti.