Young Boys-Inter Primavera, anche Ausilio presente alla sfida

Mentre una parte della dirigenza dell’Inter era impegnata nel tradizionale pranzo UEFA pre-partita a Berna, un’altra delegazione nerazzurra compreso Piero Ausilio, si è recata allo Sportpark Wyler per assistere alla partita di Youth League tra Young Boys e Inter Primavera.

DIRIGENZA PRESENTE – Young Boys-Inter Primavera, valida per la terza giornata di Youth League, ha visto i ragazzi di Andrea Zanchetta sfidare i pari età della squadra svizzera, attualmente in campo in questi minuti. Ad assistere la partita anche parte della dirigenza nerazzurra, in particolare il Direttore sportivo Piero Ausilio e dal suo vice Dario Baccin. Giunti allo stadio poco prima del fischio d’inizio, dimostrando ancora una volta l’attenzione che la società dedica al settore giovanile, vero fiore all’occhiello del club nerazzurro. La Youth League rappresenta infatti un’importante vetrina internazionale per i giovani talenti, che hanno la possibilità di misurarsi contro squadre di alto livello e mettere in mostra le loro capacità di fronte a osservatori e dirigenti di prestigio.

Young Boys-Inter anche in Youth League

INTERESSE – L’Inter Primavera, che punta a far bene anche in Europa dopo i buoni risultati in campionato, ha affrontato i padroni di casa dello Young Boys con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la classifica del girone. La squadra di Zanchetta ha mostrato finora un buon livello di gioco e determinazione, e la presenza di Ausilio e Baccin al fianco della squadra testimonia quanto la dirigenza creda nelle potenzialità del gruppo.