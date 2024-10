Young Boys-Inter Primavera 2-3, il tabellino della sfida di Youth League

Young Boys-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-3: questo il tabellino della partita della terza sfida di Youth League 2024-2025.

PARI AMARO – Una vittoria di carattere e sacrificio quella dell’Inter Primavera che, nonostante l’inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo, riesce a imporsi per 3-2 sullo Young Boys grazie a una prestazione di grande determinazione. Dopo un primo tempo concluso sull’1-1, i ragazzi di Andrea Zanchetta hanno trovato la forza di reagire alle difficoltà e di portare a casa tre punti fondamentali nel percorso in Youth League. on questa vittoria, i nerazzurri consolidano la loro posizione nel girone, mostrando carattere e capacità di superare le difficoltà, anche in situazioni complicate come quella dell’inferiorità numerica. Una prestazione di squadra che conferma la solidità del gruppo e la qualità del lavoro di Andrea Zanchetta.

YOUNG BOYS-INTER 2-3 YOUTH LEAGUE – IL TABELLINO

YOUNG BOYS (4-3-3): 1 Cherif; 2 Thermoncy, 5 Jetzer, 4 Raicevic, 3 Smith; 11 Dalipi (46′ 16 Etoski), 8 Jost, 6 Bomo, 7 Mendes; 10 Rufener, 9 Tsimba.

A disposizione: 18 Liechti, 21 Strupler, 12 Ademi, 13 Souza Bregant, 14 Lüthi, 15 Tschanz, 17 Urbano, 19 Damnjanovic

Allenatore: André Niederhäuser

INTER (4-3-3): 1 Zamarian; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Alexiou, 3 Cocchi; 7 Venturini, 16 Zarate, 8 Topalovic; 10 De Pieri, 9 Lavelli, 11 Quieto.

A disposizione: 12 Taho, 4 Zanchetta, 13 Motta, 14 Kangasniemi, 15 Maye, 17 Tigani, 18 Zouin, 19 Romano, 20 Spinaccè.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Marcatori: 35′ Della Mora (I), 43′ Rufener (I), 54′ Cocchi (I), 63′ Smith (I), 87′ Alexiou (I)

Ammoniti: 11 Dalipi (Y), 11 Quieto (I), 3 Smith (Y), 6 Bomo (Y), 11 Quieto (I), 2 Della Mora (I), 20 Spinachè (I)

Arbitro: Tom Owen

Assistenti: Ian David Bird

Quarto ufficiale: Connor Philip John Thomas