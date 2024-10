Young Boys-Inter Primavera 2-3, pagelle: Cocchi artista 8, Alexiou 7

L’Inter Primavera vince una partita commovente contro lo Young Boys con il risultato di 3-2. Matteo Cocchi è un artista in campo e merita l’8 pieno, dietro di lui l’uomo decisivo: Christos Alexiou. Le pagelle del match.

Zamarian 7: Nel primo tempo salva l’Inter dallo svantaggio con una parata di piede sensazionale. Anche sul gol è decisivo su Tsimba, sulla ribattuta non può fare nulla. Lo stesso sul tiro di Smith.

Young Boys-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 7: Sostituisce Aidoo convocato in Prima, lo fa al meglio e trova un gol da terzino di spinta puro. Taglio interno, stop e conclusione di destro sul secondo palo.

Alexiou 7: Tsimba è troppo libero di stoppare e calciare in occasione del primo gol. Poi però gli prende le misure e domina, risultando decisivo con la rete segnata al minuto 87. Muro e goleador in UEFA Youth League.

– dal 94′ Maye S.V.

Re Cecconi 5.5: Nonostante lo Young Boys attacchi poco il difensore è comunque in difficoltà nelle sporadiche occasioni che vengono create. Non attento!

Cocchi 8: Il secondo tempo di Matteo è di livello superiore. Segna di sinistro con una botta sul secondo palo, poi fa l’assist su punizione per Alexiou al minuto 87. Talento da preservare per il futuro.

Young Boys-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 6.5: La miglior prestazione fra i centrocampisti. Lotta sulla destra e aiuta De Pieri anche in pressing, il passaggio per il gol di Della Mora è perfetto.

Zarate Hidalgo 6.5: Coraggioso, elegante e cattivo quando serve. Buona impressione dal giocatore colombiano provato oggi regista al posto di Zanchetta.

Topalovic 6: Meno in palla dei compagni di reparto. Si inserisce spesso in zona offensiva, non ha l’occasione però per segnare.

– dal 73′ Motta 6: Entra da terzino, è Cocchi a spostarsi a centrocampo. Fa un buon lavoro sulla fascia e si difende bene.

Young Boys-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6: Prezioso nel secondo tempo quando servono i suoi polmoni per difendere il vantaggio. Corre tantissimo e si sacrifica per la squadra.

Lavelli 6.5: Sbaglia un gol già fatto nel primo tempo, facendosi recuperare nonostante il vantaggio di diversi metri sul difensore. Nella ripresa si rifà con l’assist per l’inserimento di Cocchi alle sue spalle.

– dal 73′ Spinacce 6: Prende la fascia di capitano e fa di tutto per far salire la squadra. Atteggiamento da prendere d’esempio.

Quieto 2: Il voto viene spiegato dalla sua ingenuità ad inizio secondo tempo, che vale la doppia ammonizione e la conseguente espulsione.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: L’Inter Primavera versione UEFA Youth League è tutta un’altra cosa. Terza vittoria in tre partite che vale il primo posto nella competizione. Stavolta il successo è commovente perché arriva nonostante l’inferiorità numerica dal 56′. La squadra è organizzata, crea occasioni anche in 10 e va in vantaggio all’87’ con Alexiou, non rischiando mai una rete avversaria. Segnale confortante in seguito ai risultati pessimi in campionato.