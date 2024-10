Young Boys-Inter Primavera 2-3, difensori protagonisti della sfida!

Young Boys-Inter Primavera è la partita valida per la terza giornata di UEFA Youth League terminata sul punteggio di 2-3, dopo il primo tempo. Quattro dei cinque gol realizzati in questa partita sono arrivati dai piedi dei difensori.

ALTRI DUE GOL – Una vittoria di carattere e sacrificio quella dell’Inter Primavera che, nonostante l’inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo, riesce a imporsi per 3-2 sullo Young Boys grazie a una prestazione di grande determinazione. Dopo un primo tempo concluso sull’1-1, i ragazzi di Andrea Zanchetta hanno trovato la forza di reagire alle difficoltà e di portare a casa tre punti fondamentali nel percorso in Youth League. La ripresa inizia con l’Inter subito aggressiva e intenzionata a riprendere il comando della partita. Al 53’, i nerazzurri passano nuovamente in vantaggio con un gran gol del terzino Matteo Cocchi. Dopo uno scambio ben orchestrato con Quieto all’interno dell’area di rigore, Cocchi, con il mancino, ha lasciato partire una conclusione potente e precisa che non ha lasciato scampo al portiere avversario Cherif. È stato un gol di alta qualità tecnica, che ha confermato la capacità dei terzini nerazzurri di fare la differenza in questa gara. Solo pochi minuti più tardi, però, l’Inter si complica la vita: al 56’, Quieto, autore dell’assist per il gol di Cocchi, commette un’ingenuità che gli costa il cartellino rosso, lasciando i nerazzurri in dieci uomini per oltre mezz’ora di gioco. La squadra svizzera ne approfitta subito per intensificare la pressione, e al 63’ arriva il gol del pareggio. Smith, con una splendida conclusione da fuori area di sinistro, infila Zamarian e firma il 2-2.

Pagati gli episodi, ma il capitano fa felice Zanchetta!

GOL VITTORIA – Nonostante l’inferiorità numerica e il gol subito, l’Inter non si arrende e continua a lottare su ogni pallone, dimostrando grande compattezza e voglia di vincere. Gli sforzi dei nerazzurri vengono premiati all’86’, quando il capitano Alexiou segna il gol decisivo. Cocchi, protagonista anche in fase di costruzione, calcia un preciso calcio piazzato che attraversa tutta l’area di rigore, trovando Alexiou pronto all’appuntamento: in scivolata, il difensore nerazzurro insacca il pallone del 2-3, realizzando il suo secondo gol in Youth League. Gli ultimi minuti sono di sofferenza per l’Inter, che però riesce a difendere il vantaggio con grande grinta e organizzazione, resistendo agli ultimi assalti dello Young Boys.