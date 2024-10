Young Boys-Inter Primavera 1-1 al 45′: che gol Della Mora! Ma solo pari

Il primo tempo della sfida di Youth League tra Young Boys e Inter Primavera si è concluso con il punteggio di 1-1, al termine di una frazione vivace e combattuta.

BUON PRIMO TEMPO – I nerazzurri, guidati da Andrea Zanchetta, sono riusciti a sbloccare la partita grazie a un bel gol di Tommaso Della Mora al 35’, ma si sono visti raggiungere dagli svizzeri poco prima della pausa, al 43’, con la rete di Jost. La partita è iniziata subito con ritmo, con lo Young Boys che ha cercato di prendere in mano le redini del gioco nei primi minuti. Al 7’, i padroni di casa sono andati vicinissimi al vantaggio con Mendes, che ha superato il portiere nerazzurro Zamarian con una conclusione potente. Tuttavia, la gioia dei tifosi svizzeri è stata subito smorzata dall’intervento del guardalinee, che ha segnalato una posizione di fuorigioco, annullando la rete.

Young Boys-Inter Primavera 1-1 al 45′

IN FIDUCIA – L’Inter ha poi preso fiducia e ha iniziato a costruire gioco, facendo affidamento sulle parate di Zamarian, tra i migliori in campo nel primo tempo. Il portiere nerazzurro si è reso protagonista di diversi interventi importanti, dimostrando grande sicurezza tra i pali e tenendo a galla la squadra in alcune situazioni pericolose. Nel cuore del centrocampo, Zarate ha mostrato una buona capacità di gestione del pallone e visione di gioco, mentre Topalovic è apparso meno incisivo rispetto alle aspettative. Nonostante qualche difficoltà, l’Inter ha trovato il vantaggio al 35′ con una grande azione corale. Venturini ha servito un assist perfetto in diagonale per l’inserimento di Della Mora, che con un preciso tiro di destro ha battuto il portiere svizzero Cherif, siglando l’1-0 per i nerazzurri.

GOL DEL PARI – lo Young Boys non si è arreso e ha reagito con determinazione. Al 43′, una conclusione pericolosa di Tsimba ha costretto Zamarian a un intervento difficile, ma sulla respinta si è avventato Jost, che ha insaccato la rete del pareggio, riportando la partita in equilibrio proprio prima dell’intervallo. Il primo tempo si è chiuso quindi sul risultato di 1-1, con entrambe le squadre protagoniste di una prestazione intensa e con diverse occasioni da gol. L’Inter ha mostrato buone trame di gioco e solidità difensiva, ma dovrà mantenere alta la concentrazione nella ripresa per cercare di ottenere un risultato positivo su un campo difficile come quello dello Young Boys.