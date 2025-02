Vukoje si presenta: «Orgoglioso ed emozionato di essere all’Inter. Solo l’inizio!»

Andrija Vukoje è un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore montenegrino ha così raccontato le sue emozioni per il passaggio in nerazzurro.

IL PUNTO – Andrija Vukoje ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi anni. Il calciatore di nazionalità montenegrina rappresenta una punta su cui i nerazzurri puntano con forza per il futuro, come dimostrerà il suo immediato inserimento nella rosa della Primavera meneghina. Ipotizzabile, in caso di crescita grazie al lavoro di Andrea Zanchetta, il suo utilizzo nell’Inter U-23 nelle prossime stagioni.

Vukoje, prime parole da calciatore dell’Inter

LE DICHIARAZIONI – Vukoje ha consegnato ai suoi account social la manifestazione delle sue emozioni per il passaggio all’Inter. Di seguito le sue parole: «Orgoglioso ed emozionato di entrare ufficialmente a far parte dell’Inter. Questo è solo l’inizio. È tempo di lavorare sodo e dare il massimo per questo fantastico club!»