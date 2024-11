Vittoria di testa dell’Inter Primavera sulla Fiorentina: Zanchetta a -1 dalla capolista!

L’Inter supera con il punteggio di 2-0 la Fiorentina nella sfida valida per l’undicesima giornata del Campionato Primavera. In rete Matteo Spinacce e Gabriele Re Cecconi.

SOFFERENZA INIZIALE – Il secondo tempo del match del Campionato Primavera tra Fiorentina e Inter inizia in maniera completamente diversa rispetto a quanto visto nella prima frazione. Sono in particolare i toscani a mostrare un maggiore piglio in fase offensiva, attaccando in maniera più dinamica e mettendo in difficoltà la difesa dell’Inter. Una grande occasione capita sui piedi di Daniel Caprini, che da buona posizione manda a lato al 50′.

L’Inter cresce e trova il gol decisivo contro la Fiorentina Primavera

IL LAMPO – Dopo una prima fase di difficoltà sul fronte del gioco, l’Inter prende in mano la partita per dimostrare di poter replicare in Italia quanto fatto finora in Europa. Lo spartito inizia a cambiare intorno al sessantesimo minuto, quando la compagine meneghina si libera delle preoccupazioni con cui ha affrontato la gara per sprigionare il suo arsenale offensivo. Così, al 68′, l’Inter Primavera trova il vantaggio grazie alla rete di Matteo Spinacce. L’attaccante nerazzurro è abile a girarsi in area di rigore per trovare l’angolino e portare i nerazzurri sul punteggio di 1-0. I meneghini vanno subito vicini al raddoppio, con il portiere avversario Pietro Leonardelli autore di una super parata sul colpo di testa di Thomas Berenbruch al 75′. La rete del 2-0 arriva, dopo una continua pressione in fase offensiva dei meneghini, grazie a un superbo colpo al volo di Gabriele Re Cecconi all’83’. I nerazzurri superano così la Fiorentina e si portano al secondo posto in classifica a un solo punto dal Milan capolista.

FIORENTINA-INTER PRIMAVERA 0-2, IL TABELLINO:

68′ Spinacce (I), 83′ Re Cecconi (I).