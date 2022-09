Viktoria Plzen-Inter U19, parla Siml: «Giocare in casa per noi un vantaggio!»

Youth League, si ritorna a giocare. Viktoria Plzen-Inter è la seconda partita dei nerazzurri per quanto riguarda il Girone C di UEFA Youth League (in campo martedì alle 13), dopo aver sfidato il Bayern Monaco. Di questa sfida importante ha parlato il tecnico Ondrej Siml, tecnico dei padroni di casa.

UN VANTAGGIO – Ondrej Siml parla così della sfida di Youth League tra Viktoria Plzen e Inter Under-19: «L’ambiente di casa può sicuramente essere un vantaggio per noi. Questa è la seconda partita dei ragazzi in questa competizione, i ragazzi hanno già fatto esperienza e credo che la nostra prestazione sarà migliore rispetto al Barcellona. Non vediamo l’ora che arrivi la partita! Tutti i nostri avversari sono di altissima qualità e sarà sicuramente un’altra partita molto difficile. Ma faremo tutto il possibile per superarla».

Fonte: fcviktoria.cz