Viktoria Plzen-Inter U19, le formazioni ufficiali: un ritorno dal 1′ e due assenze

Viktoria Plzen e Inter si sfidano nella seconda giornata della UEFA Youth League. I nerazzurri, dopo il pareggio contro il Bayern monaco all’esordio, cercano i tre punti contro i cechi. Chivu lancia Bonavita dal primo minuto. Per il numero 4 nerazzurro si tratta dell’esordio in Youth League e della seconda presenza stagionale, dopo quella collezionata contro il Bologna nella prima giornata del campionato Primavera 1. Da segnalare l’assenza di Basti e Curatolo nella distinta consegnata. Di seguito le formazioni ufficiali di Viktoria Plzen-Inter in Youth League

VIKTORIA PLZEN-INTER (YOUTH LEAGUE) – FORMAZIONI UFFICIALI

VIKTORIA PLZEN U19 (4-3-3): 1 Baier; 12 Cerveny, 21 Vach, 19 Paluska, 13 Vacek ©; 10 Gaszcyk, 17 Sojka, 18 Falout; 6 Demi, 8 Kruta, 7 Doubek.

A disposizione: 32 Danek; 2 Lorincz, 4 Sustr, 5 Keltycka, 11 Hasek, 15 Alao, 16 Kule.

Allenatore: Ondrej Siml

INTER U19 (4-3-2-1): 1 Calligaris; 2 Zanotti ©, 5 Guercio, 6 Fontanarosa, 3 Pelamatti; 7 Andersen, 4 Bonavita, 8 Kamate; 10 Valentin Carboni, 11 Iliev; 9 Pio Esposito.

A disposizione: 12 Botis; 13 Stabile, 14 Aleksandar Stankovic, 15 Stante, 16 Martini, 18 Owusu, 19 Di Maggio.

Allenatore: Cristian Chivu