VIDEO – Inter-Verona Primavera 1-1: gol e highlights della partita

Inter-Verona Primavera si è conclusa con il risultato di 1-1 al Konami Youth Development Centre, di seguito il video con gol e highlights del match. La squadra di Andrea Zanchetta si ferma ancora in un campionato incerto.

STOP – Inter–Verona Primavera si è conclusa con il risultato di 1-1. Grande delusione per i ragazzi di Andrea Zanchetta, che erano anche passati in vantaggio nel primo tempo dopo un ottimo inizio di gara. Giacomo De Pieri ha segnato su calcio di rigore guadagnato da Matteo Spinacce il momentaneo vantaggio, durato però appena venti minuti. Al 52′ Luka Topalovic si è fatto beffare in marcatura in area di rigore e Richi Agbonifo ne ha approfittato colpendo di testa. Il giovane talento del Verona ha schiacciato e reso impossibile la parata ad AlessandroCalligaris, che comunque ha toccato il pallone. Prestazione insufficiente dell’Inter Primavera, che non riesce a trovare la continuità in questa stagione che sembra più difficile del previsto. Nono posto in campionato con 11 punti, anche se le distanze sono minime considerando che la prima è a quota 15. Al rientro dalla sosta i nerazzurri affronteranno il Lecce in trasferta: appuntamento a sabato 19 ottobre ore 11.

Il video highlights dal canale Youtube ufficiale nerazzurro di Inter-Verona Primavera.