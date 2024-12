VIDEO – Inter Primavera, tutti i gol del 2024! Talenti da monitorare

Il 2024 dell’Inter Primavera si è concluso il 21 dicembre con la netta sconfitta per 4-1 sulla Roma, ma l’anno solare è stato tra i migliori. Tra cadute, brusche, e grandi soddisfazioni ecco tutti i gol dei nostri ragazzi.

ANNO – Il 4-1 contro la Roma ha innegabilmente lasciato l’amaro in bocca, difficile negarlo in questo momento. L’Inter Primavera ha chiuso il 2024 con una netta sconfitta e rimane al quarto posto in campionato con 31 punti a -5 proprio dai giallorossi primi in classifica. La squadra nerazzurra ha impressionato in questa seconda parte dell’anno solare, vincendo tutte le partite della UEFA Youth League e raggiungendo la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. Un risultato storico passato dai successi con Manchester City, Arsenal, Red Bull Lipsia e tante altre squadre di altissimo livello come anche il Bayer Leverkusen. Il club ha concesso un tributo all’Inter Primavera con il video di tutti i gol del 2024.

Every goal Inter U20 2024 | Inter.it

Inter Primavera, il 2024 non solo gioie!

DOLORI – Il 2024 dell’Inter Primavera non è stato solo pieno di gioie, ma anche di dolori. Il più grande l’eliminazione dalla poule scudetto dello scorso anno contro il Sassuolo al primo turno con il risultato di 3-1. Cosa rimane allora dell’anno solare? I tanti talenti formati dal club, a partire da Thomas Berenbruch per finire a Matteo Cocchi e tanti altri grandi giocatori.