Vezzoni beffa tutti ma non basta per i 3 punti: Genoa-Inter Primavera 1-1

Vezzoni evita la sconfitta in Genoa-Inter, pareggiando a inizio ripresa. Appena terminata la partita valida per la 19ª giornata del Campionato Primavera 1, la quarta del girone di ritorno. L’1-1 finale obbliga la squadra di Madonna a restare al terzo posto

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in favore del Genoa (vedi articolo), l’Inter pareggia immediatamente alla prima occasione buona. Infatti, al 46′ Vezzoni segna su punizione beffando tutti da posizione defilatissima, dato che nessuno devia la palla che supera Agostino. Il pareggio istantaneo migliora nettamente la prestazione dell’Inter di Madonna, che continua a modificare la formazione e il suo assetto tattico. Diversa l’idea del collega Chiappino, che tarda le sostituzioni in casa Genoa. Non arriva il gol-vittoria ma le occasioni migliori sono quelle nerazzurre. Il risultato finale di Genoa-Inter è 1-1, così la squadra di Madonna sale a quota 34 punti in classifica, mancando l’aggancio al secondo posto.

1 GENOA – INTER 1

MARCATORI: Della Pietra (G) al 5′ e Vezzoni (I) al 46′.

GENOA UNDER-19 (3-5-2): 1 Agostino; 5 Serpe (C), 6 Dumbravanu, 4 Gjini; 2 Boli (13 Dellepiane dall’86’), 7 Eyango, 8 Sadiku, 10 Besaggio, 3 Boci; 11 Kallon, 9 Della Pietra (23 Sahli dall’86’).

A disposizione: 12 Tononi, 22 Dellapina; 14 Piccardo, 15 Marcandalli, 16 Zaccone, 17 Chiricallo, 18 Zenelaj, 19 Turchet, 20 Cenci, 21 Conti.

Allenatore: L. Chiappino

INTER UNDER-19 (3-5-2): 1 Stankovic (C); 5 Andrea Moretti, 4 Kinkoue (14 Hoti dal 57′), 3 Sottini; 2 Zanotti, 10 Lindkvist (15 C. Dimarco dal 69′), 6 Sangalli [16 Squizzato dal 19′ (17 Wieser dal 46′)], 8 Casadei, 7 Vezzoni; 9 Bonfanti (20 Oristanio dal 57′), 11 Satriano.

A disposizione: 12 Magri, 21 Rovida; 13 Tonoli, 18 Goffi, 19 Akhalaia, 22 Fonseca.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: E. Scarpa della sezione di Collegno (TO).

NOTE – Stankovic (I) para rigore a Besaggio (G) al 46′; Ammoniti: Andrea Moretti (I) al 25′, Casadei (I) al 53′, Hoti (I) al 73′ e Gjini (G) all’88’; Recupero: 3′ (PT) e 5′ (ST).