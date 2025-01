Verona-Inter Primavera, Zanchetta ricambia l’attacco: le formazioni ufficiali

Dopo la vittoria di misura in trasferta contro l’Empoli per 1-0, l’Inter Primavera torna in campo. La squadra di Andrea Zanchetta sfida l’Hellas Verona nella 21ª giornata di campionato. I nerazzurri occupano il quarto posto in classifica, con 37 punti conquistati, mentre i veneti sono all’ottavo posto con 31 punti. Il calcio d’inizio del match è in programma alle ore 16:00.

VERONA-INTER PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Verona Primavera (3-4-1-2): 98 Magro; 44 Amanu, 2 Kurti, 90 Nwachukwu; 7 Agbonifo, 4 Dalla Riva, 8 Szimionas, 19 De Battisti; 80 Cisse; 92 Monticelli, 9 Vermesan.

In panchina: 24 Zouaghi, 6 Popovic, 10 Pavanati, 16 Garofalo, 17 Bancila, 21 De Rossi, 29 Vapore, 31 Stella, 34 Albertini, 70 Devoti, 78 Barry.

Allenatore: Paolo Sammarco.

Inter Primavera (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinacce, 18 Mosconi.

In panchina: 12 Taho, 6 Maye, 9 Lavelli, 15 Perez, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 27 Pinotti, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 35 Putsen.

Allenatore: Andrea Zanchetta