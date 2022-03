Valdecantos (Inter U17): «Sogno la Prima Squadra. Retroscena su de Vrij!»

Tomás Valdecantos, giovane talento dell’Inter Under 17, ha parlato ai microfoni del noto quotidiano argentino Diario Olé. Il giocatore ha parlato delle sue caratteristiche fisiche e tecniche, del sogno di giocare in Prima Squadra e ha raccontato un retroscena su Stefan de Vrij dopo un allenamento insieme.

CARATTERISTICHE – Valdecantos ha parlato così dei suoi punti di forza e del modo di giocare nell’Inter Under 17: «Sono un attaccante da area di rigore, se devo paragonarmi a qualcuno direi che sono simile a Lucas Alario per altezza, forza e colpo di testa. Ma il mio idolo è Haaland, cerco di prendere spunto da lui. Qui all’Inter le infrastrutture sono impressionanti. I campi bellissimi. Al tecnico piace giocare con il 4-3-1-2 e anche se non ho il posto garantito, quando entro divento il 9 di riferimento. Proviamo a costruire dal basso, uscire in modo pulito e triangolare».

ALLENAMENTO CON I GRANDI – Valdecantos ha poi parlato di uno degli allenamenti con la Prima Squadra, con tanto di retroscena su de Vrij: «Ho avuto l’opportunità di allenarmi con la Prima Squadra, durante una delle soste per le nazionali insieme a coloro che erano rimasti a Milano. Per questo non c’erano né Lautaro Martinez né Joaquin Correa. Mi ha marcato de Vrij, che mi ha dato parecchie botte. Giocare in Prima Squadra è il sogno di tutti, ma so che devo ancora migliorare il più possibile per aiutare i compagni e maturare in molti aspetti. Un altro obiettivo è arrivare in Nazionale e avere il privilegio di poter giocare un Mondiale».