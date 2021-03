Under-17 Serie A e B, nuova formula: Inter nel Girone 2 con Milan e altre 3

Under-17 Serie A e B, la FIGC cambia la formula del campionato vista l’impossibilità di riprendere la competizione nel suo format originario. I nerazzurri giocheranno nel Girone 2 con Milan e altre tre squadre. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter.

NUOVO FORMAT – “Il campionato, riservato alle 40 squadre appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, si articolerà in tre fasi:

1. Gironi Eliminatori (gare di andata e ritorno con sistema cosiddetto all’italiana);

2. Quarti di Finale (gara unica);

3. Fase Finale a 4 (semifinale e finale in gara unica).

Le 40 squadre sono suddivise in 8 gironi da 5 ciascuno. Al termine della prima fase del campionato, le squadre classificate al 1° posto di ogni girone accedono direttamente ai Quarti di Finale. La formazione nerazzurra di Andrea Zanchetta è stata inserita nel Girone 2 con Monza, Milan, Cremonese e Cagliari.

Gli impegni dell’Inter nel dettaglio:

11 Aprile 2021 – 16 Maggio 2021 Inter vs Monza

18 Aprile 2021 – 23 Maggio 2021 Cremonese vs Inter

25 Aprile 2021 – 30 Maggio 2021 Inter vs Milan

2 Maggio 2021 – 6 Giugno 2021 Riposo

9 Maggio 2021 – 13 Giugno 2021 Cagliari vs Inter

Al termine dei Gironi Eliminatori, verranno stilate: una graduatoria (A) di merito tra le squadre prime classificate nei Gironi 1-2-3-4 e una graduatoria (B) di merito tra le squadre prime classificate nei Gironi 5-6-7-8. Le graduatorie determineranno i vari abbinamenti tra le squadre prime classificate nei diversi gironi. Le gare dei Quarti di Finale si disputeranno in gara unica in casa delle squadre con il miglior piazzamento in graduatoria. La Fase Finale a 4 si disputerà in campo neutro e in gara unica (calendario e date di svolgimento verranno rese note più avanti)”.

Fonte: Inter.it