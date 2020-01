Under 15, Owuso trascina. Doppio rigore, ma 1-0: Inter prima in classifica

Under 15 Serie A e B: l’Inter continua la sua corsa da prima della classe, battendo il Cagliari tra le mura amiche (vedi il risultato dell’Under 16). I nerazzurri sono partiti forte nel primo tempo e hanno sbloccato la partita con Owuso. Poi gestione e porta inviolata nella ripresa hanno portato i tre punti

TUTTO DAL DISCHETTO – Gioia nella categoria Under 15 Serie A e B. I nerazzurri conquistano tre punti importanti per la classifica, battendo il Cagliari di misura con il punteggio di 1-0. Ottima partenza per la Beneamata che al 4′ conquista un calcio di rigore: Stankovic, però, sbaglia dal dischetto. Al 16esimo la storia si ripete, ma stavolta batte Owuso che non sbaglia. E’ il gol decisivo per la vittoria: Inter prima in classifica con 35 punti.

Fonte: Inter.it