UFFICIALE – Primavera, cambiano data e ora di Cagliari-Inter (Under 19)

Armando Madonna Inter Primavera

Il Campionato Primavera 1 continua a modificare i propri appuntamenti rispetto al calendario iniziale. Stavolta tocca a Cagliari-Inter, che farà spazio ad un’altra partita nel prossimo weekend

NUOVE DATA E ORA – La Lega Serie A annuncia la variazione di quattro anticipi/posticipi della quinta giornata del Campionato Primavera 1 TIM “Trofeo Giacinto Facchetti” 2020/21. In particolare, Cagliari-Inter – inizialmente prevista per sabato 24 ottobre alle ore 11.00 – viene “posticipata” a domenica 25 ottobre alle ore 10.00. Al suo posto Juventus-Sampdoria, prevista in precedenza alle ore 17.00 di domenica. Cambio poco per l’Inter Under 19 di Armando Madonna, che in questa settimana dovrà stare ferma per ben altri motivi (vedi comunicato).