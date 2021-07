UFFICIALE – Madonna lascia l’Inter Primavera, in arrivo il sostituto

Madonna non è più l’allenatore dell’Inter Primavera. L’ex centrocampista, dopo tre anni alla guida dei nerazzurri, saluta a quattro giorni dalla sfortunata semifinale contro l’Empoli. In arrivo il sostituto, che dovrebbe essere Chivu promosso dall’Under-18.

IL SALUTO DEL CLUB – “FC Internazionale Milano desidera ringraziare Armando Madonna per il lavoro svolto negli ultimi tre anni alla guida dell’Inter Primavera. Al tecnico di Alzano Lombardo va un sincero in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera”. Al posto di Madonna, stando alle ultime notizie, è in arrivo Cristian Chivu, reduce dall’esperienza con l’Under-18 portata alle semifinali del campionato di categoria.

Fonte: Inter.it