UFFICIALE – Inter-Rennes di UEFA Youth League rinviata. Non lâ€™unica

UFFICIALE – Inter-Rennes di UEFA Youth League rinviata. Non l’unica

La partita Inter-Rennes di Youth League, in programma inizialmente il 3 marzo alle ore 14:00 presso lo stadio Breda, è stata rinviata. Stessa sorte per la sfide europee di Atalanta e Juventus.

RINVIO – Inter-Rennes, partita di Youth League inizialmente prevista per domani alle ore 14:00, è stata rinviata a data da destinarsi. Stesso destino per l’Atalanta, che doveva affrontare domani il Lione. La gara della Juventus, prevista per il 4 marzo, invece ha già una data. La formazione bianconera disputerà la sfida contro il Real Madrid l’11 marzo alle ore 16:00. La decisione è arrivata di comune accordo con le società. Le date per il recupero delle gare delle squadre lombarde dovrebbero arrivare nel corso della settimana.

Fonte: it.uefa.com