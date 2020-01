UFFICIALE – Inter, preso un 2003 dallo Zurigo: ecco di chi si tratta

L’Inter ha depositato in Lega il contratto un giovane difensore che militava nelle giovanili dello Zurigo

UFFICIALE – L’Inter ha preso Andi Hoti, difensore classe 2003 dallo Zurigo. Nato in Svizzera ma di nazionalità kosovara, il nuovo rinforzo per la Primavera nerazzurra è alto 1,91 e farà diciassette anni nel mese di marzo. Arriva a Milano a titolo definitivo, il contratto è stato già depositato in Lega.

Fonte: LegaSerieA.it