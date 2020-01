UFFICIALE – Inter-Napoli, l’asse di mercato continua: chiuso l’affare Sami

Brando Sami è un nuovo calciatore del Napoli. Il giovanissimo talento della Primavera dell’Inter ha trovato pochissimo spazio in nerazzurro, ma spera di rifarsi in Campania nella seconda parte di stagione. L’affare è ormai ufficiale, il contratto è stato depositato in Lega

ALTRO AFFARE CONCLUSO – Non solo i rumors su Llorente (che ormai vanno a scemare) e la chiusura per Matteo Politano. Inter e Napoli sembrano avere un filo diretto in questa sessione di mercato. I partenopei hanno, infatti, prelevato dalla Beneamata a titolo definitivo Brando Sami. Il centrocampista conta solo 3 presenze in stagione e va a caccia di spazio tra gli Azzurri, in lotta per la salvezza in Primavera.