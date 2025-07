UFFICIALE – All’Inter un giovane difensore polacco: il comunicato

L’Inter completa il trasferimento dal Polonia Varsavia di un giovane difensore polacco di sedici anni. Ecco il comunicato del club polacco. Rinforzi per il settore giovanile.

COMUNICATO UFFICIALE – L’Inter ha acquisto il giovane polacco Mackiewicz. Il Polonia Varsavia ha appena diramato un comunicato di cessione: “Il difensore sedicenne Patryk Mackiewicz continuerà la sua carriera all’Inter, giocando per gli attuali vicecampioni italiani. I club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, che ha firmato un contratto triennale con l’Inter”.

PRIMAVERA – Il difensore mancino, che la scorsa stagione ha giocato per il Polonia Varsavia nella squadra Under 17 del CLJ, ha superato le visite mediche con l’Inter e si unirà ai blasonati nerazzurri. Inizialmente giocherà nella Primavera.

NUMERI – Patryk è entrato a far parte del Konwiktorska 6 nell’estate del 2023. Ha collezionato due presenze con la nazionale polacca Under-17, presenze regolari con le nostre squadre del vivaio e quest’anno ha vinto il campionato polacco Under-17 CLJ. Il giovane giocatore è stato costantemente monitorato dallo staff tecnico della prima squadra. A marzo di quest’anno ha partecipato ad un allenamento con la prima squadra e ha anche disputato un’amichevole contro il Widzew Łódź (marzo 2025). Nonostante il suo attuale contratto con il Polonia, ha deciso di proseguire la sua carriera in Italia. Patryk, siamo orgogliosi del duro lavoro e dell’atteggiamento che hai dimostrato durante la tua permanenza al vivaio del Polonia Varsavia! Incrociamo le dita per il tuo continuo sviluppo!”