UFFICIALE − ex Inter Emmers passa al Roda JC. Il comunicato del club

L’ex Inter Emmers ha firmato da svincolato con il club olandese del Roda JC. Lo comunicato il club olandese tramite il proprio sito ufficiale

COMUNICATO − “Nel 2015, Emmers è passato dal KRC Genk all’FC Internazionale. Durante il suo periodo in Italia, è stato affittato rispettivamente a Cremonese (IT), Waasland-Beveren (BE) e Almere City (NL). Emmers, anche nazionale giovanile dal Belgio U16 all’U19, è stato affittato dall’Inter all’Almere City durante la passata stagione. Ha segnato sei gol in 16 partite e ha segnato quattro assist. Emmers ha sciolto l’accordo con l’Inter, che originariamente durava fino al 30-06-2022. Ciò significa che Roda JC può ingaggiare il centrocampista a parametro zero”.

Fonte: rodajckerkrade.nl