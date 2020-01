UFFICIALE – Ballabio va alla Pro Sesto. Ciao Inter, affare chiuso in prestito

Ballabio torna alla Pro Sesto, affare ufficiale e chiuso con l’Inter. Il giovane terzino classe 2002 ha già iniziato gli allenamenti con il suo nuovo club che l’ha accolto con un comunicato sul sito ufficiale. Ecco i dettagli e gli ultimi avvenimenti

RITORNO AL PASSATO – Ballabio passa in prestito alla Pro Sesto, ecco l’annuncio ufficiale: “Pro Sesto comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Inter, le prestazioni del giovane Andrea Ballabio, terzino sinistro classe 2002. Per Andrea è un ritorno, vista la precedente esperienza in maglia biancoceleste che poi lo ha lanciato tra i professionisti con le maglie di Inter e Parma. Il giovane difensore si è già allenato nei giorni scorsi agli ordini di mister Francesco Parravicini, in attesa che il trasferimento divenisse ufficiale. Benvenuto…anzi, bentornato Andrea!”.

