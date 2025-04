UFFICIALE – Anche Inter-Juventus Primavera spostata! La nuova data

L’Inter Primavera avrebbe dovuto giocare la sua partita contro la Juventus sabato alle ore 15. A causa dei funerali di Papa Francesco, la Lega Serie A ha ufficializzato la nuova data.

COMUNICATO – Così come per la Serie A, anche per il Campionato Primavera 1 cambia il calendario. Questo sabato non si giocheranno partite, l’Inter Primavera non scenderà in campo e la sua gara contro la Juventus è stata slittata. Con un comunicato la Lega ha dato le nuove direttive: «Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 35ª giornata del Campionato Primavera 1 sono riprogrammate come segue:

FIORENTINA-MONZA lunedì 28 aprile 2025 ore 12.00

(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 11.00)

GENOA-ROMA lunedì 28 aprile 2025 ore 14.00

(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15.00)

CREMONESE-CESENA lunedì 28 aprile 2025 ore 16.00

(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15.00)

INTER-JUVENTUS PRIMAVERA lunedì 28 aprile 2025 ore 18.00

(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 13.00)

La programmazione delle altre gare della 35ª giornata rimane invariata, come da

Comunicato Ufficiale n. 208 del 18 aprile 2025»

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

SEGUICI OVUNQUE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul nostro sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (iscriviti al canale) e TikTok (iscriviti al canale) in versione solo audio su Spreaker (segui il canale).