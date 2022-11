UEFA Youth League, Ruh Lviv-Inter agli spareggi: tutti gli accoppiamenti

Si è appena concluso il sorteggio degli spareggi di UEFA Youth League (vedi articolo). L’Inter Primavera affronterà in trasferta (in campo neutro in Polonia) e in gara secca la formazione ucraina del Ruh Lviv: ecco tutti gli accoppiamenti.

UEFA YOUTH LEAGUE – SORTEGGIO SPAREGGI

Young Boys-Red Bull Salisburgo

AZ Alkmaar-Eintracht Francoforte

Ruh Lviv-Inter

Hajduk Spalato-Shakhtar Donetsk

MTK Budapest-Ajax

Hibernian-Borussia Dortmund

Panathinaikos-Porto

Genk-Juventus

Si gioca in gara secca martedì 7 o mercoledì 8 febbraio, poi sorteggio della fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi) lunedì 13 febbraio. Già qualificate agli ottavi Atlético Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Milan, PSG, Real Madrid e Sporting CP, prime classificate dai gironi.