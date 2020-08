UEFA Youth League, Inter-Rennes: canale diretta TV e LIVE streaming

La UEFA Youth League torna dopo il lungo stop. Inter-Rennes è in programma in questo weekend. Si va in campo per gli ottavi di finale di UEFA Youth League in sfida secca. Inter Primavera impegnata in campo neutro. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming Inter-Rennes

PARTITA

Inter-Rennes (ottavi di finale di UEFA Youth League 2019/20 in sfida secca).

DOVE

“Colovray Stadium” di Nyon (Svizzera).

QUANDO

Domenica 16 agosto 2020 a partire dalle ore 15.00.

DIRETTA TV

20 Mediaset (canale 20 del DTT), in chiaro.

LIVE STREAMING

Mediaset Play, accessibile a tutti tramite app e sito.

INFORMAZIONI

SITUAZIONE NEL TORNEO – L’Inter Primavera di Armando Madonna torna in campo dopo la decisione della UEFA di annullare la precedente sanzione (squalifica dalla competizione, ndr) causata dal rifiuto di giocare per prevenire la salute pubblica in piena pandemia. L’Under 19 nerazzurra punta molto sull’accesso alle Final Eight della Youth League, il cui calendario si presenta piuttosto interessante (vedi articolo). Come di consueto Inter-News.it seguirà l’evento in diretta con le interviste pre e post-partita.