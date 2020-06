UEFA Youth League, Inter-Rennes in attesa. Final Eight:...

UEFA Youth League, Inter-Rennes in attesa. Final Eight: il calendario

Anche la UEFA Youth League si completerà con una Final Eight, in campo neutro in Svizzera a Nyon. Per Inter-Rennes però c’è ancora da attendere, visto che non è stata presa una decisione sul procedimento disciplinare (la Primavera aveva deciso di rinunciare per l’emergenza Coronavirus). Qui le novità dal Comitato Esecutivo.

IL NUOVO CALENDARIO – La UEFA Youth League 2019-2020 si completerà al Colovray Stadium di Nyon fra il 16 e il 25 agosto, come stabilito nella giornata di oggi dal Comitato Esecutivo UEFA. Le due rimanenti partite degli ottavi di finale, in attesa dell’esito del procedimento disciplinare su Inter-Rennes, si giocheranno il 16 agosto sempre a Nyon. Successivamente la Final Eight sarà in programma da martedì 18 a martedì 25 agosto. I quarti di finale sono previsti martedì 18 e mercoledì 19 agosto, le semifinali sabato 22 agosto e la finale martedì 25 agosto. Di seguito il nuovo calendario della manifestazione.

UEFA YOUTH LEAGUE 2019-2020 – CALENDARIO

OTTAVI DI FINALE (16 agosto)

Inter-Rennes (da confermare)

Juventus-Real Madrid

QUARTI DI FINALE (18-19 agosto)

Dinamo Zagabria-Benfica

Inter/Rennes-Juventus/Real Madrid

Midtjylland-Ajax

Red Bull Salisburgo-Lione

SEMIFINALI (22 agosto)

1 Dinamo Zagabria/Benfica-Midtjylland/Ajax

2 Red Bull Salisburgo/Lione-Inter/Rennes/Juventus/Real Madrid

FINALE (25 agosto)

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2

Fonte: UEFA