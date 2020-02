UEFA Youth League, Inter Primavera attesa dal sorteggio: le qualificate

L’UEFA Youth League ha concluso ieri i play-off, che l’Inter Primavera non ha fatto avendo vinto il girone (vedi articolo). Domani andrà in scena il sorteggio della fase a eliminazione diretta, che prenderà il via fra il 3 e il 4 marzo.

IL SORTEGGIO – L’Inter Primavera è qualificata agli ottavi di finale di UEFA Youth League, avendo vinto il Gruppo G. La squadra di Armando Madonna domani, alle ore 13, conoscerà il suo prossimo avversario e il tabellone completo, con partite in gara secca e semifinali e finale in campo neutro al Colovray Stadium di Nyon. Non ci sono teste di serie, l’unico paletto è che agli ottavi non possono sfidarsi le stesse squadre del girone (indicate di seguito). Ecco il riepilogo completo con tutte le informazioni, dopo che ieri si sono conclusi i play-off.

UEFA YOUTH LEAGUE – QUALIFICATE OTTAVI

Ajax (Olanda) Gruppo H

Atalanta (Italia) Gruppo C

Atlético Madrid (Spagna) Gruppo D

Bayern Monaco (Germania) Gruppo B

Benfica (Portogallo) Gruppo G

Derby County (Inghilterra)

Dinamo Zagabria (Croazia) Gruppo C

Inter (Italia) Gruppo F

Juventus (Italia) Gruppo D

Lione (Francia) Gruppo G

Liverpool (Inghilterra) Gruppo E

Midtjylland (Danimarca)

Real Madrid (Spagna) Gruppo A

Red Bull Salisburgo (Austria) Gruppo E

Rennes (Francia)

Stella Rossa (Serbia) Gruppo B

UEFA YOUTH LEAGUE – CALENDARIO

Ottavi di finale: 3-4 marzo

Quarti di finale: 17-18 marzo

Semifinali: 17 aprile (Nyon)

Finale: 20 aprile (Nyon)