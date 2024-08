UEFA Youth League, per l’Inter format ‘ridotto’ dalla Champions

L’Inter parteciperà alla UEFA Youth League con la Primavera di Zanchetta, nel pomeriggio vittoriosa contro la Cremonese. Che, alla pari della Champions League, avrà un format differente ma non uguale.

IL PERCORSO – La nuova UEFA Youth League vede trentasei squadre nel percorso Champions League, ossia tutte le qualificate alla fase campionato. Ma, per l’Inter e le altre, c’è una differenza sostanziale: giocheranno contro i primi sei avversari, escludendo le ultime due giornate. Si giocheranno, di conseguenza, tre partite in casa e tre in trasferta che daranno la classifica finale. Poi si giocherà una fase a eliminazione diretta con partite di sola andata a partire dai sedicesimi. I club classificati dal 1° al 6° posto del percorso Champions League affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso campioni nazionali di UEFA Youth League.

UEFA Youth League, le avversarie e le date dell’Inter

LE SFIDANTI – La Primavera dell’Inter, dunque, giocherà contro Manchester City in trasferta, Stella Rossa in casa, Young Boys in trasferta, Arsenal in casa, RB Lipsia in casa e Bayer Leverkusen in trasferta. Rispetto alla prima squadra saltano le partite contro Sparta Praga e Monaco. Questo a seguito del calendario di Champions League uscito oggi, che ha definito anche il programma di UEFA Youth League. Le date sono le stesse: prima giornata dal 17 al 19 settembre, seconda giornata 1-2 ottobre, terza giornata 22-23 ottobre, quarta giornata 5-6 novembre, quinta giornata 26-27 novembre, sesta giornata 10-11 dicembre. Sorteggio sedicesimi il 20 dicembre, con partite l’11 e il 12 febbraio. Dagli ottavi in poi ci sarà un sorteggio unico il 14 febbraio: ottavi il 4-5 marzo, quarti 1-2 aprile, semifinali 25 aprile e finale il 28 aprile (Final Four campo neutro).