UEFA Youth League, il calendario dell’Inter con date e orari ufficiali

L’Inter parteciperà in UEFA Youth League con la Primavera in una nuova fase Champions League, differente dal solito e simile a quella della prima squadra. Ecco quando si giocheranno le partite.

IL FORMAT – Anche l’UEFA Youth League si rinnova per la stagione 2024-2025. La principale competizione giovanile a livello internazionale vede due fasi, quella Champions League e quella campioni nazionali. La prima è quella che riguarda la Primavera dell’Inter e ricalca la fase campionato che affronterà la squadra di Simone Inzaghi. Con una differenza sostanziale: anziché otto avversarie ne affronterà sei, le stesse delle prime sei giornate della Champions League. Questo significa che salteranno gli incroci con Sparta Praga e Monaco. Poi si giocherà una fase a eliminazione diretta con partite di sola andata a partire dai sedicesimi. I club classificati dal 1° al 6° posto del percorso Champions League affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso campioni nazionali di UEFA Youth League.

UEFA Youth League: il calendario dell’Inter

Manchester City-Inter mercoledì 18 settembre ore 16 (prima giornata)

Inter-Stella Rossa martedì 1 ottobre ore 14.30 (seconda giornata)

Young Boys-Inter mercoledì 23 ottobre ore 14 (terza giornata)

Inter-Arsenal mercoledì 6 novembre ore 14.30 (quarta giornata)

Inter-RB Lipsia martedì 26 novembre ore 14.30 (quinta giornata)

Bayer Leverkusen-Inter martedì 10 dicembre ore 14 (sesta giornata)

Date sorteggi e partite fase ad eliminazione diretta

Sorteggio sedicesimi di finale: 20 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 11/12 febbraio in gara secca

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 4/5 marzo in gara secca

Quarti di finale: 1/2 aprile in gara secca

Semifinali: 25 aprile in gara secca e campo neutro come Final Four

Finale UEFA Youth League: 28 aprile in gara secca e campo neutro come Final Four