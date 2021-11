UEFA Youth League, 5ª giornata: risultati e classifiche. Inter qualificata pure qui!

Anche in UEFA Youth League c’è un’Inter qualificata: è la Primavera di Chivu, che piega per 1-0 lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo). I nerazzurri all’ultima a Madrid avranno due risultati su tre per chiudere come primi e saltare un turno, andando direttamente alla fase a eliminazione diretta anziché agli spareggi.

UEFA YOUTH LEAGUE – 5ª GIORNATA

GRUPPO A

Club Brugge-RB Lipsia 4-1

Manchester City-PSG 1-3

CLASSIFICA: Club Brugge 11, PSG 11, Manchester City 5, RB Lipsia 0

GRUPPO B

Liverpool-Porto 4-0

Atlético Madrid-Milan 3-0

CLASSIFICA: Liverpool 10, Porto 10, Atletico Madrid 7, Milan 1

GRUPPO C

Besiktas-Ajax 0-1

Sporting CP-Borussia Dortmund 3-2

CLASSIFICA: Ajax 10, Sporting CP 8, Borussia Dortmund 7, Besiktas 3

GRUPPO D

Sheriff-Real Madrid 0-1

Inter-Shakhtar Donetsk 1-0

CLASSIFICA: Inter 13, Real Madrid 10, Shakhtar Donetsk 6, Sheriff 0

GRUPPO E

Dinamo Kiev-Bayern Monaco 2-1

Barcellona-Benfica 0-3

CLASSIFICA: Dinamo Kiev 13, Benfica 12, Barcellona 4, Bayern Monaco 0

GRUPPO F

Villarreal-Manchester United 1-2

Young Boys-Atalanta 2-3

CLASSIFICA: Manchester United 12, Villarreal 10, Atalanta 6, Young Boys 1

GRUPPO G

Siviglia-Wolfsburg 2-0

Lille-Red Bull Salisburgo 1-0

CLASSIFICA: Siviglia 11, Red Bull Salisburgo 9, Lille 7, Wolfsburg 1

GRUPPO H

Malmo-Zenit 1-3

Chelsea-Juventus 1-3

CLASSIFICA: Juventus 13, Chelsea 9, Zenit 6, Malmo 1

In UEFA Youth League accedono agli ottavi le prime classificate di ogni girone, le seconde fanno i play-off con le qualificate dal percorso campioni nazionali.