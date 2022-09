UEFA Youth League, 1ª giornata: risultati e classifiche. Inter punto in rimonta

C’è un’Inter che non perde nell’esordio europeo: è la Primavera di Chivu, che fa 2-2 in rimonta col Bayern Monaco nella prima in UEFA Youth League (vedi articolo). Ecco tutti i risultati e le classifiche al termine della prima giornata.

UEFA YOUTH LEAGUE – 1ª GIORNATA

GRUPPO A

Ajax-Rangers 2-1

Napoli-Liverpool 1-2

CLASSIFICA: Liverpool 3, Ajax 3, Rangers 0, Napoli 0

GRUPPO B

Atlético Madrid-Porto 1-0

Club Brugge-Bayer Leverkusen 4-1

CLASSIFICA: Club Brugge 3, Atlético Madrid 3, Porto 0, Bayer Leverkusen 0

GRUPPO C

Barcellona-Viktoria Plzen 3-0

Inter-Bayern Monaco 2-2

CLASSIFICA: Barcellona 3, Bayern Monaco 1, Inter 1, Viktoria Plzen 0

GRUPPO D

Eintracht Francoforte-Sporting CP 1-1

Tottenham-Marsiglia 3-0

CLASSIFICA: Tottenham 3, Sporting CP 1, Eintracht Francoforte 1, Marsiglia 0

GRUPPO E

Dinamo Zagabria-Chelsea 4-2

Red Bull Salisburgo-Milan 1-1

CLASSIFICA: Dinamo Zagabria 3, Milan 1, Red Bull Salisburgo 1, Chelsea 0

GRUPPO F

RB Lipsia-Shakhtar Donetsk 0-2

Celtic-Real Madrid 0-6

CLASSIFICA: Real Madrid 3, Shakhtar Donetsk 3, RB Lipsia 0, Celtic 0

GRUPPO G

Siviglia-Manchester City 1-5

Borussia Dortmund-Copenaghen 0-2

CLASSIFICA: Manchester City 3, Copenaghen 3, Borussia Dortmund 0, Siviglia 0

GRUPPO H

PSG-Juventus 5-3

Benfica-Maccabi Haifa 0-1

CLASSIFICA: PSG 3, Maccabi Haifa 3, Benfica 0, Juventus 0

In UEFA Youth League accedono agli ottavi le prime classificate di ogni girone, le seconde fanno i play-off con le qualificate dal percorso campioni nazionali.