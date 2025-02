Udinese-Inter Primavera 1-4, il tabellino della partita della 25ª giornata

Udinese-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-4: questo il tabellino della partita valida per la venticinquesima giornata del Campionato Primavera 2024-2025.

VITTORIA – Vittoria perfetta per l’Inter Primavera che non fallisce l’appuntamento in Friuli Venezia Giulia. Dopo un inizio scioccante a causa del vantaggio dell’Udinese, l’Inter si rimette subito in carreggiata grazie al pareggio di Aidoo arrivato dopo quindici minuti di gioco. Al 23′ invece, Berenbruch completa la rimonta e porta l’Inter di Zanchetta in vantaggio alla fine del primo tempo. Nella ripresa va tutto liscio fino all’85’ quando Pinotti mette il sigillo del 3-1 grazie a un’azione manovrata da De Pieri e Venturini, entrambi neo-entrati. Al 92′ però arriva il gol del definitivo 4-1 con De Pieri che come un treno arriva in area di rigore e non sbaglia la conclusione.

UDINESE-INTER PRIMAVERA 1-4, IL TABELLINO

Marcatori: El Baroudi 2′ (U), Aidoo 15′, Berenbruch 23′, Pinotti 85′, De Pieri 91′ (I)

Udinese (3-5-2): Cassin; Bozza, Del Pino (83′ Dal Vì), Olivo; Lazzaro, Landolfo (68′ Busolini), El Bouradi (68′ Xhavara), Conti, Marello; Bonin (79′ Cosentino), Pejicic.

A disposizione: Kristangic, Owusu, Polvar, Cella, Vinciati, Severino.

Allenatore: Igor Bubnjić

INTER (4-3-3): Zamarian; Aidoo, Re Cecconi, Maye (60′ Garonetti), Motta; Topalovic, Bovo, Berenbruch (60′ Venturini); Romano (60′ De Pieri), Lavelli (60′ Spineccé), Mosconi (80′ Pinotti).

A disposizione: Michielan, Cocchi, Alexiou, Della Mora, Cerpelletti, Vukoje

Allenatore: Andrea Zanchetta

Ammoniti: Boni, Busolini (U)

Arbitro: Poli

Assistenti: Sbardella-Boato.