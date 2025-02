Udinese-Inter Primavera 1-2 al 45′: Berenbruch completa la rimonta

La sfida del sabato mattina, tra Udinese e Inter Primavera, va verso la conclusione. Il primo tempo del match si è chiuso in favore dell’Inter (QUI il LIVE MATCH) che nel giro di sette minuti è riuscita a rimontare il vantaggio di El Bouradi e a chiudere 2-1.

VANTAGGIO – Si è chiuso con il risultato di 2-1 per i nerazzurri il primo tempo tra l’Udinese e l’Inter Primavera in Friuli Venezia Giulia. A passare subito in vantaggio sono stati i padroni di casa con El Bouradi dopo appena due minuti. Svista della retroguardia interista, ne approfitta l’attaccante dell’Udinese che con un tiro angolato non lascia scampo a Zamarian. Al 15′ però arriva il gol di Aidoo che permette all’Inter di trovare subito l’occasione del pareggio. Il difensore nerazzurro, con una buona azione personale, da posizione defilata sorprende Cassin sul proprio palo. Dopo sette minuti l’Inter di Andrea Zanchetta conclude la rimonta con un super Berenbruch che sul tiro di Romano si fa trovare pronto e la spinge in rete di sinistro con un tap-in perfetto.