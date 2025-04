Trabzonspor-Inter Youth League 1-0, pagelle: horror Topalovic! Cocchi il migliore

L’Inter Primavera perde 1-0 in casa del Trabzonspor allo stadio Şenol Güneş Spor Kompleksi di Trabzon tutto esaurito. Serata da dimenticare per il giovane Topalovic che prima sbaglia un rigore, poi contribuisce al gol subito dai turchi. Ecco le pagelle del match.

Calligaris 6: Non può nulla in occasione del gol dei padroni di casa dopo il regalo della difesa in fase di costruzione, mai impensierito durante la partita.

Trabzonspor-Inter Youth League, pagelle – DIFESA

Della Mora 5: Non spinge bene come il suo collega sulla fascia opposta. La sua prestazione è al di sotto le aspettative, soffre soprattutto la fisicità dei padroni di casa.

Garonetti 5,5: Meno sicuro rispetto le ultime uscite, soffre la fisicità degli avversari ma in più di un occasione ne esce pulito.

Alexiou 6: Roccioso in difesa, fa a “botte” con gli attaccanti avversari che provano in tutti i modi ad atterrarlo. Prestazione da capitano, ma non basta a evitare il gol e gli errori dei compagni.

Cocchi 7: Nettamente il migliore in campo tra i nerazzurri impegnati oggi. Sempre attento in difesa, spinge continuamente sulla fascia e offre tante soluzioni alternative in attacco. Cross sempre precisi, ma nessuno dei suoi compagni sfrutta al meglio.

Trabzonspor-Inter Youth League, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 6: Solita prestazione di sostanza la sua, ma si vede poco. Sicuramente il più positivo tra i nerazzurri in campo.

Topalovic 4,5: Il peggiore in campo tra i nerazzurri oggi in campo. Si prende la responsabilità di battere il calcio di rigore, ma lo sbaglia. Anche nel secondo tempo soffre l’errore commesso dal dischetto e commette più di qualche errore, come quello in occasione del gol subito dal Trabzonspor.

Zanchetta 5: Serata nera per tutto il centrocampo dell’Inter. Primo tempo di personalità, ma cala nel secondo tempo commettendo un errore ingenuo che rischia di regalare un gol ai turchi.

Trabzonspor-Inter Youth League, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6: Il più frizzantino in attacco, impensierisce la difesa avversaria ma senza affondare mai definitivamente il colpo.

Spinaccè 6: Una partita di sostanza la sua, gioca bene di sponda e detta la profondità più volte. Nel primo tempo sfiora un gol in scivolata dove però non arriva.

Dal 75′ Lavelli 5: entra malissimo in partita, non si intende con Topalovic e di fatto contribuisce in negativo al gol subito dall’Inter.

Mosconi 5,5: Il primo tiro della partita è il suo, ma per il resto si vede poco durante tutta la partita.

dal 70′ Quieto 5,5: Caratteristiche diverse rispetto Mosconi, più tecnico, ma il suo contributo in campo non si vede dopo l’ingresso.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 5: Paga il cambio in attacco con l’ingresso di Lavelli e l’uscita di Spinacce. L’attaccante infatti sbaglia l’appoggio per Topalovic e contribuisce al gol subito dall’Inter in fase di impostazione. Anche gli altri cambi non migliorano la partita. In ritardo l’uscita di Topalovic dal campo dopo il rigore sbagliato.