Trabzonspor-Inter, quarti di finale di Youth League: spostamento di orario

I quarti di finale di Youth League si giocheranno tra il primo e il 2 di aprile. Trabzonspor-Inter ha avuto un leggero spostamento di orario. Ecco a che ora si giocherà. Come la prima squadra, anche la Primavera sta realizzando un bellissimo percorso in Europa.

QUARTI DI FINALE – L’Inter Primavera di Zanchetta grazie allo storico successo arrivato ai rigori contro il Bayern Monaco negli ottavi, si è qualificata ai quarti di finale di Youth League. I nerazzurri sfideranno il Trabzonspor in gara unica in Turchia. La squadra ha chiuso la Fase Campionato con sei vittorie su sei gare giocate e il primo posto in classifica. In seguito l’Inter ha superato il Lille 3-1 nei sedicesimi (doppietta di Spinaccè e gol di Mosconi) ed infine si è imposta ai rigori contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale della competizione. Nelle eventuali semifinali i nerazzurri affronterebbero la vincente del confronto tra Salzburg–Olympiacos. La partita tra Trabzonspor e Inter, calendarizzata per il primo di aprile e inizialmente programmata per le 18.00 italiane (20.00 turche), ha avuto un leggero spostamento. Infatti, il match si giocherà due ore prima: alle 16.00 italiane (18.00 turche).

Youth League, quarti di finale: spostata Trabzonspor-Inter. Ecco a che ora si giocherà

Trabzonspor-Inter martedì 1° aprile ore 16.00 italiane (18.00 turche).