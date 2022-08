Torino-Inter Primavera, pagelle: Esposito tradisce Chivu, Carboni ci prova fino all’ultimo

Torino-Inter Primavera termina 0-1 (vedi tabellino). La squadra di Chivu perde nuovamente, dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Cagliari. La situazione è quasi drammatica: solo un punto raccolto nelle prime 3 partite del campionato primavera. Il reparto offensivo non riesce a pungere. Carboni unico che prova a inventare e a crederci fino all’ultimo minuto, ma non basta. Di seguito le pagelle di Torino-Inter di Primavera 1

NIKOLAOS BOTIS 6 – Non può nulla sul gol del Torino. Nella ripresa fa un bell’intervento su D’agostino e permette ai suoi di restare in partita. Per il resto è poco impegnato.

Torino-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

MATTIA ZANOTTI 5,5 – Davanti prova a rendersi pericoloso più volte, usando il suo piede destro per degli interessanti lanci lunghi. Nella ripresa è impreciso, e alcune volte perde palla nella sua metà campo.

TOMMASO GUERCIO 5,5 – Nel primo tempo subisce la fisicità degli attaccanti granata, ma riesce a rendersi pericoloso con un colpo di tacco su calcio d’angolo. Appare in sofferenza spesso, sebbene il Torino non crei grossi pericoli.

ALESSANDRO FONTANAROSA 5 – Come Guercio, anche lui ha grossi problemi a contenere gli attaccanti del Torino. Addirittura nel primo tempo subisce un tunnel da uno scatenato Ansah.

NICOLÒ PERIN 5 – Ha il merito di concludere per primo in porta, ma il suo mancino non impensierisce troppo Passador. Nel secondo tempo prova qualche cross ma è più in ombra, dato che l’Inter crea maggiori pericoli dal lato opposto.

Torino-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

JACOPO MARTINI 5 – Rispetto ai due compagni di reparto è quello più spento. Si fa anticipare spesso dagli avversari e non riesce a essere preciso. Chivu se ne rende conto e lo sostituisce a fine primo tempo.

– Dal 46′ LUCA DI MAGGIO 5,5 – Inizia la sua partita con intraprendenza e con qualche giocata interessante. Non riesce a mantenere questo buon rendimento e si spegne alla distanza.

SILAS ANDERSEN 5,5– Si occupa della regia della squadra nerazzurra. Si limita però al compitino, non provando mai una giocata pericolosa.

ISSIAKA KAMATÉ 6 – Il numero 14 nerazzurro è il più attivo della mediana interista. Nel primo tempo conclude in porta dopo un bel uno-due con Iliev. Nella ripresa, oltre a diversi recuperi utili a evitare contropiedi, prova a creare apprensione alla retroguardia del Torino.

Dal 81′ AMADOU SARR SV – Poco tempo in campo.

NIKOLA ILIEV 5,5 – Due occasioni buone nel primo tempo, ma non riesce a dare fantasia al reparto offensivo.

Dal 46′ ENOCH OWUSU 5,5 – Il numero 30 entra bene in partita e crea scompiglio. Anche lui, come Di Maggio, si spegne un po’ con il passare dei minuti.

VALENTIN CARBONI 6,5 – Ci prova in tutti modi. Sia concludendo in porta sia servendo più i suoi compagni in maniera intelligente e fantasiosa. Nulla da fare: la palla non entra.

Torino-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

PIO ESPOSITO 5 – Ha solo un’occasione degna di nota, ma colpisce Passador in pieno. Costantemente braccato dai centrali granata, non riesce a smarcarsi e concludere a rete.

– Dal 68′ DENNIS CURATOLO 6 – Ha due occasioni nitide, ma in entrambi i casi conclude in maniera imprecisa, non trovando il gol del pareggio. Ci prova. Nel complesso, più pericoloso di Esposito.

Il voto dalla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 5,5 – Sostituire l’infortunato Zuberek non è facile. Inserisce Pio Esposito che non incide. Nella ripresa prova a sistemare la situazione con dei cambi offensivi e urlando a gran voce, ma non riesce in alcun modo a scuotere i suoi.