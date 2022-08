Torino-Inter Primavera, le formazioni ufficiali! Un cambio obbligato per Chivu

Torino-Inter Primavera, calcio d’inizio alle ore 16.30 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli. I nerazzurri, dopo il pareggio interno di sabato contro il Cagliari, cercano i primi tre punti stagionali contro i granata di Scurto. Per l’occasione, Chivu opta per un solo cambio rispetto alla formazione schierata sabato: debutto dal 1′ per Pio Esposito al posto dell’infortunato Zuberek.

TORINO U19: 1 Passador; 4 Anton, 5 N’Guessan, 8 Gineitis, 11 Ansah, 15 Jurgens, 19 Antolini, 25 Dellavalle, 27 Dembele, 30 Weidmann, 31 Ruszel.

A disposizione: 12 Hennaux, 22 Brezzo; 2 Gaj, 6 Rettore, 7 Dagostino, 9 Caccavo, 10 Dell’Aquila, 16 Corona, 18 Vaiarelli, 23 Dalla Vecchia, 24 Savva, 26 Bura, 29 Nije.

Allenatore: Giuseppe Scurto

INTER U19 (4-3-2-1): 1 Botis; 2 Zanotti ©, 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 26 Perin; 7 Martini, 24 Andersen, 14 Kamaté; 10 Valentin Carboni, 11 Iliev; 23 Pio Esposito.

A disposizione: 21 Calligaris, 32 Basti; 4 Aleksandar Stankovic, 8 Grygar, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, 30 Owusu, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti.

Allenatore: Christian Chivu