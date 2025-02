Torino-Inter Primavera 3-0, il tabellino della partita della 23ª giornata

BRUTTA SCONFITTA – L’Inter Primavera subisce una cocente sconfitta, sia per il modo in cui è arrivata che per le conseguenze in termini di classifica, contro il Torino. Sul primo piano, perché i nerazzurri non sono mai apparsi realmente in possesso degli strumenti per far male alla squadra granata, nonostante il terzo posto in classifica e le ovvie ambizioni di successo finale da parte dei nerazzurri. Per quanto riguarda il secondo aspetto, con questa sconfitta i meneghini perdono la possibilità di agganciare momentaneamente la Fiorentina e la Roma, entrambe a 46 punti, in testa alla classifica, in attesa delle loro gare di oggi rispettivamente contro Sampdoria in casa e Lecce in trasferta.

IL PUNTO – Venendo al match, i nerazzurri pagano un primo tempo confusionario e ricco di imprecisioni, cui si contrappone invece una ferocia e una cattiveria agonistica manifestata dai granata. A decidere la sfida sono le reti di Marco Dalla Vecchia e Sergiu Perciun, entrambe arrivate nella prima frazione di gioco, e quella di Rodrigo Mendes all’87’ sugli sviluppi di un calcio di punizione. Di seguito il tabellino dell’incontro.

TORINO-INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO: