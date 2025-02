Torino-Inter Primavera 3-0, pagelle: difesa horror, pochi 6!

L’Inter Primavera perde contro il Torino con il risultato di 3-0. Bovo si perde la marcatura e non gioca una grande partita, idem Pinotti. Le pagelle della partita.

Zamarian 6: Non è colpevole nei gol subiti dall’Inter contro il Torino. Non può nulla né su Della Vecchia, né su Perciun.

Inter-Torino Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 5.5: Non aiuta mai la fase offensiva ed in difesa i numeri sono horror. Bocciatura ovvia.

Garonetti 5.5: Il Torino entra troppo facilmente in area di rigore, anche lui è tra i responsabili della sconfitta odierna.

– dal 71′ Alex Perez 6: Importante recuperare il difensore arrivato dal Real Betis in estate. Aggiunge minuti alle gambe e va bene così.

Alexiou 5: Impossibile dare la sufficienza ad un singolo in difesa. Il capitano è tra i bocciati, sul 3-0 si perde Mendes e dimentica la marcatura completamente.

Cocchi 5.5: Sbaglia per una delle poche volte che gli capita i cross e non dà una mano agli attaccanti come al solito.

Inter-Torino Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 5.5: Un solo sprint in tutta la partita, ma rimane in ombra e non gioca affatto una buona partita ad Orbassano.

– dall’84’ El Mahboubi S.V.

Bovo 5: Il primo gol del Torino è tutta sua responsabilità. Si perde completamente Della Vecchia e gli lascia la libertà di stoppare e calciare in area piccola.

Cerpelletti 5.5: Di certo non può essere lui a guidare il centrocampo nerazzurro con le poche presenze in Primavera nel suo curriculum. Si adegua alla mediocrità dei compagni.

– dal 57′ Berenbruch 6: Sbaglia poco palla tra i piedi, è dinamico ma non si rende decisivo.

Inter-Torino Primavera, pagelle – ATTACCO

Pinotti 5: Fantasma, totalmente fuori dal gioco e mai coinvolto nell’attacco nerazzurro. Sostituito dopo 45 minuti.

– dal 46′ Thiago Romano 6: Dà una piccola scossa nei primi minuti in campo, niente di più.

Spinacce 6: Lui è l’unico che crea pericoli nella difesa del Torino. Tira due volte verso la porta e lavora per il resto dei compagni anche senza supporto.

Mosconi 5.5: Punta poche volte l’uomo e non è efficace nel dribbling. Non arriva al tiro mai e per un attaccante non è un dato positivo.

– dal 71′ Lavelli 6: Si crea l’occasione per calciare al minuto 91, sfiora il palo ma non impensierisce proprio il portiere.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 5.5: Difficile fare meglio contro una squadra forte senza i giocatori migliori. Berenbruch dalla panchina, De Pieri e Zouin fuori, Motta e Re Cecconi anche. Tra infortuni e Prima Squadra l’Inter Primavera rimane spoglia dei suoi talenti più cristallini paga con il 3-0 odierno. Tanti alibi, difficile giudicare negativamente questo gruppo che sta facendo tanto.