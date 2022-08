Torino-Inter Primavera 1-0, ancora KO i ragazzi di Chivu: un punto in tre partite

Termina 1-0 Torino-Inter Primavera, gara valida per la terza giornata del campionato di categoria. Ecco quanto successo allo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli, dopo che la prima frazione si è chiusa con il punteggio di 1-0 (vedi report)

SECONDA SCONFITTA – Nella ripresa, l’Inter prova ad agguantare il pareggio. Ci prova subito il neo-entrato Owusu, che al 47′ conclude in porta ma la palla viene deviata e finisce in angolo. Anche il Torino si rende molto pericoloso, con il nuovo entrato D’Agostino che si trova a tu per tu con Botis al minuto 49, e il portiere nerazzurro riesce a opporsi ed evitare il raddoppio. Al 59′, Passador salva ancora i granata con una grandissima parata ravvicinata su Pio Esposito. Al 65° minuto, Valentin Carboni serve in verticale Owusu, ma il numero 30 nerazzurro non riesce a concludere a rete. Il Torino, come nel primo tempo, si limita a giocare in contropiede. I nerazzurri, nonostante l’insistenza, commettono molti errori, sia nella propria trequarti che in quella avversaria. Da sottolineare un Chivu particolarmente nervoso, che prova a farsi sentire dai suoi in tutti i modi. Al 84′, sempre Carboni serve in area il numero 22 Curatolo, che non riesce ad agganciare. Sempre Curatolo ci prova in girata al minuto 88, ma la palla finisce alta. Al 92′ altra chance per Curatolo, che impatta di testa il pallone che però finisce a lato. Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine. Il Torino vince 1-0 grazie al gol di Ansah al 14′ e va in testa alla classifica a punteggio pieno. Seconda sconfitta per la squadra di Chivu, che dopo tre partite di campionato è ferma a un punto.