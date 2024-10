Topalovic, Young Boys-Inter può essere la scintilla: una speranza

Luka Topalovic aspira a trovare anche all’Inter quel rendimento che mostra abitualmente con la Slovenia U-21. La prossima sfida con lo Young Boys può rappresentare l’occasione per la svolta.

LA SITUAZIONE – L’inizio di stagione di Luka Topalovic può essere riassunto in maniera ideale con la proverbiale espressione di “rendimento dalle due facce” tra squadra di club e Nazionale. Il calciatore nerazzurro, con la Slovenia U-21, è riuscito ad essere molto spesso decisivo, resistendo con personalità al peso della 10 per guidare la sua Nazionale verso gli obiettivi auspicati. Diverso il discorso per quanto riguarda il suo rendimento con l’Inter Primavera, con cui lo sloveno non è ancora riuscito a trovare quel feeling necessario per agire al meglio sul rettangolo di gioco.

Topalovic in Young Boys-Inter: uno spiraglio per il cambiamento

LA SFIDA – Contro lo Young Boys ci si potrebbe aspettare quella svolta finora non arrivata in campionato. La speranza è che la dimensione europea, in cui si inserisce la sfida, possa contribuire a dargli quegli stimoli aggiuntivi per incidere nel modo sperato. Perché lo sloveno ha dato spesso prova delle potenzialità di cui è in possesso e dell’impatto che può garantire in campo.

INTER (4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Maye, Cocchi; Topalovic, Zanchetta, De Pieri; Thiago Romano, Lavelli, Mosconi. Allenatore: Andrea Zanchetta.