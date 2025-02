Topalovic si è preso l’Inter Primavera. Crescita graduale e costante!

Luka Topalovic si è conquistato un ruolo da protagonista nell’Inter Primavera. E lo ha fatto grazie alla volontà di migliorarsi mostrata giorno dopo giorno con i nerazzurri.

IL PUNTO – Luka Topalovic è la dimostrazione di come sia sempre necessario attendere, che sia all’Inter Primavera o in prima squadra, un giovane calciatore prima di etichettarlo in un certo modo. Dopo un inizio di stagione un po’ a rilento, come prevedibile nel caso di un classe 2006 alla prima esperienza in Italia, il calciatore sloveno si è gradualmente affermato in maglia nerazzurra sia nel Campionato Primavera che in Youth League.

Topalovic tra il rendimento attuale e gli scenari futuri all’Inter

UN PROTAGONISTA – Grazie a una crescita dovuta al duro lavoro, alla dedizione al sacrificio e alla disponibilità a migliorarsi costantemente, Topalovic è diventato un giocatore centrale nella rosa di Andrea Zanchetta. Ciò è comprovato anche dai numeri, con lo sloveno che ha siglato 8 gol e 4 assist in 29 presenze stagionali. Di tali marcature, ben 3 sono state effettuate in Youth League, a testimonianza di come lo sloveno non tema il confronto con palcoscenici importanti per un calciatore della sua età.

LO SCENARIO – Quanto si sta osservando nel presente è solo un’anticipazione di ciò che Topalovic potrebbe diventare nelle prossime stagioni. Per favorire la sua affermazione in nerazzurro, l’Inter potrebbe utilizzarlo nell’Under-23 che disputerà la Serie C a partire dalla prossima annata. Così da abituarlo a un contesto diverso, consapevole di quanto la sua disponibilità a migliorarsi possa aiutarlo a rendere immediato tale processo.