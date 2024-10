Topalovic non si ferma più con la Slovenia U19! Altro gol e filotto

Luka Topalovic non si ferma proprio più con la Slovenia Under-19. Il giocatore dell’Inter Primavera ha segnato ancora una volta oggi, i dettagli sulla partita.

PARTITA – Luka Topalovic è il leader tecnico ed emotivo della sua nazionale. Il giocatore partito con la Slovenia Under-19 ha giocato quest’oggi alle ore 15 contro l’Austria dei suoi pari età. Il classe 2006 ha giocato da titolare come accade sempre e ha segnato il gol del definitivo 1-2. Sul risultato di 0-2 per gli avversari il centrocampista ha calciato un rigore al minuto 47 del primo tempo non sbagliando dagli 11 metri. Ha risposto alle reti di Florent Hajdini e Jovan Zivkovic.

Topalovic, i gol per il futuro!

MOMENTO – Topalovic conferma la crescita dell’ultimo periodo fatta intravedere con l’Inter Primavera. Il neo-giocatore nerazzurro ha segnato l’1 ottobre scorso un gol nel 4-0 contro la Stella Rossa in UEFA Youth League, facendo registrare tra l’altro anche un assist per la rete di Giacomo De Pieri in contropiede alla conclusione del primo tempo. Luka in nazionale ha già dimostrato il suo valore ed è al quarto gol nelle ultime cinque partite disputate. Agli ordini di Andrea Zanchetta deve ancora esprimersi al 100%, ma c’è tempo e l’Inter potrebbe aver fatto il colpo per il futuro.